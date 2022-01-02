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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. مجلس النوب يستأنف جلساته لمناقشة التعديلات الدستورية

الأردن
الأردن

استأنف مجلس النواب الأردني مناقشة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع تعديل الدستور، وفق صحيفة “الدستور” الأردنية.

وتعتبر جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات النواب في العام الجديد 2022 لمواصلة مناقشته للتعديلات الدستورية الجديدة.

وكان الأردن سجل 31 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و872 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1.064277 مليون إصابة، وفق موجز صادر عن وزارة الصحة أمس، السبت.

وبحسب بيان وزارة الصحة الأردنية، ارتفع عدد الوفيات إلى 12684 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأجري 27510 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.17%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13575729 فحصا.

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