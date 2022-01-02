عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

شدد  البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عل أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يطلب منه حصد أمم أفريقيا عند التعاقد.

 

وقال كيروش ، إن " لخبطة " إقامة بطولة الأمم الإفريقة  أوعدم إقامتها ، أثر على إعداد المنتخب ولكن المنتخب سيبذل أقصى جهد ممكن لتقديم عروض قوية بالأمم الإفريقية ، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية مهمة ولكن هدفه الأساسي هو الوصول إلى كأس العالم.


وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تفاجىء بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر إقامتها 30 ديسمبر الماضي .

 

وقال كيروش ، إنه تفاجىء بتأجيل المباراة بين الأهلي وبيراميدز ، ولم يكن له أى دخل فى تأجيلها ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر في 2 يناير الجاري، ولكن بعد تأجيل المباراة قرر خوض تدريبين مفتوحين للمنتخب قبل الدخول فى معسكر مغلق بداية من اليوم الأحد .

 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

 

يذكر أن كيروش قرر الخميس الماضي ، ضم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، لقائمة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

 

وكان الجهاز الفني أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا، وهم:


حراس المرمى: محمد الشناوي-  محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق-  عمر كمال -  أحمد حجازي -  محمود حمدي "الونش"-  أيمن أشرف -  أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي -  إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي.
 

كيروش الأمم الإفريقة كأس العالم منتخب مصر أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لتشكيل العام من صحيفة «ليكيب»

لأصحاب هذه المهنة| احذر اتهامك بشبهة جنائية تقودك لإلغاء ترخيص مزاولتها

مع دخول عام 2022 .. شاهد 5 سيارات بقائمة الأسرع على مستوى العالم

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

دعاء قبل الذهاب للعمل.. ردده يفتح لك أبواب الرزق

شروط مجحفة.. شوبير يكشف مفاجأة في عقد كيروش مع المنتخب

استمرار حبس المتهم ونقله على تروللي.. كواليس جلسة محاكمة كريم الهواري في دهس طلاب الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

صعب عليه.. شاهد كلب يحتضن مشردا بقوة في مقطع فيديو مؤثر

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ