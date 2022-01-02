كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

شدد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عل أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يطلب منه حصد أمم أفريقيا عند التعاقد.

وقال كيروش ، إن " لخبطة " إقامة بطولة الأمم الإفريقة أوعدم إقامتها ، أثر على إعداد المنتخب ولكن المنتخب سيبذل أقصى جهد ممكن لتقديم عروض قوية بالأمم الإفريقية ، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية مهمة ولكن هدفه الأساسي هو الوصول إلى كأس العالم.



وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تفاجىء بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر إقامتها 30 ديسمبر الماضي .

وقال كيروش ، إنه تفاجىء بتأجيل المباراة بين الأهلي وبيراميدز ، ولم يكن له أى دخل فى تأجيلها ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر في 2 يناير الجاري، ولكن بعد تأجيل المباراة قرر خوض تدريبين مفتوحين للمنتخب قبل الدخول فى معسكر مغلق بداية من اليوم الأحد .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يذكر أن كيروش قرر الخميس الماضي ، ضم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، لقائمة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

وكان الجهاز الفني أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا، وهم:



حراس المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق- عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي.

