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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم استمرار سقوط الأمطار.. انتظام الدراسة بالقليوبية غدا

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

كشفت مصادر بمحافظة القليوبية انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، غدا الإثنين، بشكل عادي دون تعطيل رغم تساقط أمطار متوسطة علي بعض المناطق في المحافظة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات العملية في عدة صفوف دراسية غدا ضمن الجدول المحدد من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية.

فى سياق متصل دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية بعدد من السيارات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار. 

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال رفع مياه الأمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة والانفاق بمختلف مناطق المحافظة.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد وجه فى وقت سابق برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والقرى والأحياء، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف محافظ القليوبية مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

القليوبية مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية التربية والتعليم مياه الشرب والصرف الصحي الوحدات المحلية شبرا بنها الحر رفع درجة الاستعداد رفع درجة الإستعداد القصوي

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