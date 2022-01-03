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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة: الثوم يخفض مستويات "الكوليسترول" في الدم و أعراض قصور القلب وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

دراسة أمريكية: الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" بالدم

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة "نيويورك"، أن الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" في الدم.


وقال باحثوا الدراسة الأمريكية- المنشورة في موقع (health archive) المتخصص في الشؤون الطبية: إن ارتفاع مستويات "الكوليسترول" تزيد من خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

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قصور القلب.. أعراضه وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

يضخ القلب السليم الدم إلى جميع أجزاء الجسم. إذا فشل القلب في ضخ الدم بالمستوى المطلوب ، فإن السائل يميل إلى التراكم في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم مع نقص إمداد الدم للأعضاء الحيوية مثل الكلى والدماغ وهذا ما يعرف بفشل القلب. يُقدر عبء قصور القلب بنحو 23 مليونًا في جميع أنحاء العالم

يمكن أن يكون ضعف وظائف القلب بسبب النوبة القلبية وانسداد تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جزء من القلب، والتهابات القلب ، وضعف عضلة القلب  ، ومشاكل الصمامات ، وعدم انتظام ضربات القلب  و ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرئة.

 

الثوم موقع صدى البلد الأخبار الهامة مجالي المرأة والصحة الكوليسترول في الدم

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