نشرة المرأة: الثوم يخفض مستويات "الكوليسترول" في الدم و أعراض قصور القلب وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة "نيويورك"، أن الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" في الدم.



وقال باحثوا الدراسة الأمريكية- المنشورة في موقع (health archive) المتخصص في الشؤون الطبية: إن ارتفاع مستويات "الكوليسترول" تزيد من خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق3-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

ستكون المواقف في حياتك الشخصية ممتعة. ستكون أجواء منزلك جيدة جدًا اليوم ,ستكون هناك ح

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 3 يناير فإن ذلك يعني أنك محب للحياة، ولديك روح طموح وتتمتع بحس السيطرة والنظام.. لكنك تخاف من الغدر والخيانة، وعليك أن تتجنب المبالغة في إظهار الشك.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود 3 يناير فإن ذلك يعني أن عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة..لاوة في العلاقة مع زوجتك. اليوم يمكن لأحبائك أن يفعلوا شيئًا مميزًا من أجلك. سيكون اليوم جيدا من حيث المال

قصور القلب.. أعراضه وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

يضخ القلب السليم الدم إلى جميع أجزاء الجسم. إذا فشل القلب في ضخ الدم بالمستوى المطلوب ، فإن السائل يميل إلى التراكم في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم مع نقص إمداد الدم للأعضاء الحيوية مثل الكلى والدماغ وهذا ما يعرف بفشل القلب. يُقدر عبء قصور القلب بنحو 23 مليونًا في جميع أنحاء العالم

يمكن أن يكون ضعف وظائف القلب بسبب النوبة القلبية وانسداد تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جزء من القلب، والتهابات القلب ، وضعف عضلة القلب ، ومشاكل الصمامات ، وعدم انتظام ضربات القلب و ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرئة.