وزير الدفاع الأمريكي يكشف كواليس اكتشاف إصابته بـ كورونا

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال أوستن: " طلبت اجراء فحص كورونا اليوم بعد ظهور الأعراض أثناء وجودي في المنزل في إجازة. أعراضي خفيفة وأنا أتبع إرشادات طبيبي".

وتابع أوستن: " أخطط لحضور الاجتماعات والمناقشات الرئيسية في الأسبوع القادم تقريبًا وسأحتفظ بجميع السلطات ونائبة الوزير هيكس سيمثلني حسب الاقتضاء في مسائل أخرى".

وأشار إلى أن: "لقد أبلغت فريق قيادتي بنتيجة فحصي الإيجابية، وكذلك أبلغت الرئيس وبدأت هيئة مكتبي في تعقب جهات الاتصال واختبار كل من اتصلت بهم خلال الأسبوع الماضي.. لقائي الأخير مع الرئيس بايدن يوم الثلاثاء، 21 ديسمبر، قبل أكثر من أسبوع من بدء الأعراض".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الإثنين، إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع أوستن سيخضع للعزل في المنزل لمدة 5 أيام عقب الإصابة.

وقالت البنتاجون: "إن أوستن سيحضر الاجتماعات افتراضيا ويحتفظ بكامل صلاحياته".

فيما أكد وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أكثر من أسبوع من ظهور أعراض كورونا لديه.

وكان قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، الخميس الماضي ، إن 7 على الأقل من الموظفين الذين سافروا مع نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى هاواي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا - كوفيد 19 وتم عزلهم في الوقت الحالي.

وأضاف كيربي في بيان: “ثبتت إصابة سبعة من أفراد طاقم السفر والمتقدمين الذين رافقوا نائبة الوزير هيكس في رحلتها الداخلية الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، وجاري عزل جميع الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بالحجر الصحي”

وأضافت كيربي أن نائبة وزيرة الخارجية هيكس وأعضاء طاقمها الشخصي قد أظهرت نتائج سلبية.

وفي 14-15 ديسمبر، زار هيكس مواقع وزارة الدفاع في هاواي والتقى بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

