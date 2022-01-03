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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي: برشلونة يقترب من هدفه فى الليجا عقب الفو أمام مايوركا

تشافي
تشافي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على اقتراب فريقه من هدفه فى الليجا هذا الموسم بعد الفوز على ريال مايوركا بهدف دون رد.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان الشوط الأول جيدًا جدًا، وفهمنا كيف كان علينا الهجوم، في الشوط الثاني كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا وأنقذنا مارك، وأنا سعيد بشكل خاص من أجل لوك دي يونج ومارك تير شتيجن".

وأضاف: "أنا متحمس بشأن الطريقة التي تنافس بها الفريق لأننا أظهرنا أننا عائلة، لوك محترف وحشي، مثال للجميع، ومارك تير شتيجن نفس الشيء، كان أقل ثقة من المعتاد وأنقذنا، أنا سعيد من أجلهم".

وتابع تشافي: "ظننت أننا فرضنا فكرتنا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أيضًا ثم عانينا، نحن ثاني فريق يفوز هنا، أنا راضٍ وسعيد، نعلم أن الجميع في الصدارة، باستثناء أتلتيكو مدريد، فقدوا نقاطًا (مشيرًا لهزيمة ريال مدريد المتصدر من خيتافي)".

وأكمل مدرب برشلونة: "الهدف الأول هو التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، أعتقد أننا على بعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد، وهذا الفوز يعني الكثير بالنسبة لي، لأن هذا الفريق عائلة، لدينا أجواء رائعة وهذا الفوز يعزز الفكرة ويعني الكثير".

تشافي هيرنانديز برشلونة ريال مايوركا لوك دي يونج مارك تير شتيجن

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