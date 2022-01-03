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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيها حاجة حلوة.. مدير مدرسة بالإسكندرية يقوم بتنظيف وتعقيم الفصول

صدى البلد

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان "فيها حاجة حلوة"، للحديث عن مدير مدرسة يقوم بتنظيف و تعقيم الفصول وتجميلها بنفسه.


قال أحمد الشرقاوي، مدير أحدى المدارس بـ برج العرب بالإسكندرية، إنه قام بتنظيف المدرسة من أجل الطلاب، وليس من أجل الشو، و الظهور على القنوات الفضائية. 


وأضاف مدير أحدى المدارس بـ برج العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين ، أنه يقوم بهذه الأمر بشكل مستمر، وأن مدير للمدرسة منذ 4 سنوات، و كل فصل شتاء و أمطار يعمل الجميع من أجل تنظيف المدارس. 

ولفت إلى أن الجميع من المدرسين يشاركون معه، وأكد أنه يرفض مشاركة أى طالب فى هذا الأمر.

 

 


 

فيها حاجة حلوة مدير مدرسة تعقيم الفصول الفصول الاسكندرية

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