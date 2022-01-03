فيها حاجة حلوة.. مدير مدرسة بالإسكندرية يقوم بتنظيف وتعقيم الفصول

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان "فيها حاجة حلوة"، للحديث عن مدير مدرسة يقوم بتنظيف و تعقيم الفصول وتجميلها بنفسه.



قال أحمد الشرقاوي، مدير أحدى المدارس بـ برج العرب بالإسكندرية، إنه قام بتنظيف المدرسة من أجل الطلاب، وليس من أجل الشو، و الظهور على القنوات الفضائية.



وأضاف مدير أحدى المدارس بـ برج العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين ، أنه يقوم بهذه الأمر بشكل مستمر، وأن مدير للمدرسة منذ 4 سنوات، و كل فصل شتاء و أمطار يعمل الجميع من أجل تنظيف المدارس.

ولفت إلى أن الجميع من المدرسين يشاركون معه، وأكد أنه يرفض مشاركة أى طالب فى هذا الأمر.



