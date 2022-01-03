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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد ومكان جنازة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

توفي صباح اليوم الناقد الرياضي  إبراهيم حجازي رئيس لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ بعد صراع مع المرض.

أعلن ذلك نجل إبراهيم حجازي في منشورعلى موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

وأضاف انه سيتم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.

وكان إبراهيم حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة.

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وكتب نجله عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الي رحمة الله أبويا حبيبي”.

وتابع: “تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي”.

وكان الإعلامي إبراهيم حجازي وعضو مجلس الشيوخ، تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للمستشفى، في أكتوبر الماضي، قبل أن ينتقل على إثرها مجددا للرعاية المركزة في مطلع ديسمبر الماضي.

إبراهيم حجازى مجلس الشيوخ كورونا فيروس كورونا لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ مسجد الفاروق بالمعادي

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