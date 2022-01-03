ندوة للكاتب عادل عصمت لمناقشة رواية "جنازة السيدة البيضاء" في الكتب خان

تقييم مكتبة الكتب خان ندوة لمناقشة احدث اعمال الكاتب الكبير عادل عصمت “ جنازة السيدة البيضاء” يناقش العمل و يحاور الكاتب دكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

تبدأ رواية "جنازة السيدة البيضاء" من لحظة الذروة، ويقدم فيها عادل عصمت أكثر أعماله درامية، من خلال لحظات احتضار "نعمة"، الأم والزوجة، مؤلفًا لها نشيدًا جنائزيًا شجيًا وإنسانيًا. مستعينًا بخمسة خطوط لحنية تتقاطع وتتشابك وتتصاعد معًا على إيقاع أنفاس "نعمة الأبيض" الأخيرة، حتى تصل ذروتها اللحنية عند جنازة السيدة البيضاء. والخطوط الخمسة هي أصوات الزوج، والعاشق، والابنة، ونعمة الأبيض، والراوي . خمسة وجوه أو آلات لحنية اختار الكاتب أن يكشف لنا من خلالها قصة السيدة البيضاء منذ كانت فتاة جميلة حالمة في قريتها وكيف صارت في طليعة المتعلمات من فتيات القرية، ومصيرها مع زوج مستبد. رحلة السيدة البيضاء من الطفولة إلى الكهولة ثم الموت، بعد أن انطفأت فيها شعلة النور والحياة. تتشابك مع تاريخ قرية "نخطاي" الذي يسرده الراوي منذ الحملة الفرنسية على مصر وحتى ثورة 25 يناير.



يتعمق الكاتب أكثر في منطقته الأثيرة، في ريف الدلتا، من خلال الكشف عن الإرث الأخلاقي والاجتماعي والجغرافي الذي يحيط بشخصياته، ويشكل مصائرهم، وتكتسب الرواية عمقًا ورمزية من خلال الحفر في طبقات المجتمع الذي تقدمه، وهو بالتأكيد قطعة من روح مصر، برع الكاتب في كشفها ورصد تحولاتها وأثرها في قالب روائي لم يتخل عن فنيات القص والحكي والدراما. محافظًا على الإمتاع والمؤانسة بسلاسة لغوية وفنيات آسرة.

من العمل “ بدأت الجنازة تهبط التل لتصعد الآخر.أمسك الرجال فلوبهم بأيديهم خائفين،أما النساء فقد أطلقن العدودات المخبوءة في القلوب بأصوات وإيقاعات شجية،تهز أعماق الروح.توقف النعش عند مدخل المقابر كأن الميت حائر.توقف وتراجع وبدا أنه قد تحجر في الأرض،كأنه يعيد التفكير في أمر عويص،كأنما قرر أن يتوقف عن موته ويعود حيا مرة أخرى،ثم في لمح البصر جرف الرجال وأخذ طريقه إلى مقبرته وتوقف هناك.تبدل العويل بزغاريد فرح بددت الصمت والترقب والمخاوف التي أحاطت بالجنازة”

ومن أعماله رواية الرجل العارى و رواية هاجس موت و رواية حياة مستقرة و رواية ايام النوافذ الزرقاء .