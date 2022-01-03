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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تؤرخ تاريخ من الارتقاء والتطور.. أشهر متاحف السيارات حول العالم

أشهر متاحف السيارات
أشهر متاحف السيارات في العالم

تنتشر المتاحف حول العالم، منها ما يعرض الآثار القديمة أو اللوحات الفنية لأعظم الفنانين والبعض الآخر يعرض تاريخ المحركات الآلية وكيفية تطور قطاع السيارات إلى ما هو عليه الآن من تقدم سواء في الشكل الخارجي أو التقنيات، هذه الطفرة في الحداثة لم تتحقق بين عشية وضحاها بل كانت نتاج عقول ماهرة ظلت لسنوات تبحث وتقدم أفضل المخترعات وسبل التطوير.

 

في السطور القادمة، ترصد "صدى البلد" أشهر وأهم متاحف السيارات حول العالم التي تعرض لوحات فنية ميكانيكية خلدها التاريخ وكانت علامة في تاريخ المحركات الآلية، متاحف تعرض مختلف الطرازات بخلفيات تاريخية توضيحية عن أهمية السيارة وتوضح للزائر كفاح البشر الدائم للارتقاء والتطور بلا ملل ولا كلل.

 

"متحف السيارات البريطاني"

British Motor Museum

يقع مقره الرسمي في جايدون في وارويكشاير وتم تغيير اسمه إلى متحف السيارات البريطاني في عام 2016 ، ويضم مجموعة مكونة من 300 سيارة تراثية بريطانية تسرد تطور صناعة السيارات في المملكة المتحدة منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي، يدير المتحف صندوق تراث صناعة السيارات البريطاني.

متحف السيارات البريطاني

"متحف بكين للسيارات"

لسنوات ظلت صناعة السيارات الصينية غير موثقة وهو ما أغضب عشاق، ثم بدأت الفكرة من خلال شخص عاشق للمحركات الآلية وهو Luo Wenyou الذي اشتري سيارته الأولى وهي سيارة وارسو البولندية الصنع، إلى جانب حوالي 200 سيارة أخرى عام 1979، وكان وقتها امتلاك سيارة شيئا نادرا لكن "لو" استطاع من خلاله أمواله أن يشتري أسطول نادر من السيارات سواء الصينية أو الروسية، ولكم من خلال علاقاته التجارية والحكومية استطاع افتتاح متحف بكين للسيارات عام 2009 وهو معرض متخصص في صناعة السيارات الصينية ويحتوي على سيارات كانت سابقا ملكا لمسؤولين حكوميين.

متحف بكين

"متحف مولين"

Mullin

اشتهر رجل الأعمال بيتر مولين بحب الجارف للسيارات الفرنسية، خاصة السيارات التي تم إنتاجها في عصر الفنون المسمى Art Deco  من عشرينات القرن الماضي واجتاحت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينات القرن العشرين، وخلال الفترة بين 1930 وحتى 1940 استطاع أن يكون أسطول من السيارات الكلاسيكية النادرة من شركات بوجاتي وديلاهاي ودولاج وتالبوت لاجو ليتحول بعد ذلك اسطوله إلى متحف سيارات يضم قطع نادرة، في ولاية كاليفورنيا ويفتح أبوابه للزوار يوم واحد في الأسبوع لعدة ساعات فقط، كل يوم سبت من  10 صباحا حتى 3 ظهرا.

متحف مولين

"متحف  ألفا"

Alfa

تم افتتاح متحف  ألفا روميو  في إيطاليا في آريسي Arese بميلان لأول مرة في عام 1976 ، ولكن بعد 35 عامًا تم إغلاقه عندما توقف مصنع Arese عن العمل. كجزء من خطة إعادة إطلاق العلامة التجارية الفا روميو مرة أخرى للأسواق العالمية، تم ترميم المتحف وإعادة افتتاحه في عام 2015 ، وتم تزويده بوسائل إضافية متنوعة وحديثة مع وجود مكتبة كبيرة وصالة عرض للسيارات الجديدة وحتى مضمار خاص لاختبار السيارات.

شهد معرض ألفا عصره الذهبي أيام ترأس  إنزو فيراري، مؤسس علامة  فيراري  التجارية، للمتحف وإدارته، ويضم المعرض عدد كبير من السيارات إيطالية الصنع منها عدد كبير طرحته الشركات كـ مفاهيم جديدة فقط ولم يدخل خطوط الإنتاج التجاري.

متحف ألفا

"متحف لومان"

Louwman Museum

 متحف للسيارات التاريخية والدراجات النارية في لاهاي بهولندا، يضم أكثر من 250 سيارة تشرح تاريخ تطور صناعة السيارات، من وسيلة بدائية للنقل حتى المرحلة الحالية منها مركبات من القرن الـ 19 وهي مركبات كانت وقتها تقدم أداء أفضل كثيرا من التنقل عبر الخيول والعربات الحنطور بالرغم من شكلها المتواضع.

متحف لومان
متاحف متاحف السيارات متحف السيارات البريطاني بكين متحف بكين للسيارات متحف مولين متحف ألفا متحف لومان فيراري إنزو فيراري

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