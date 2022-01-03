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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير القوى العاملة : الحكومة تعد تشريعًا خاصًا للعمالة المنزلية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن ان الحكومة تقوم بإعداد تشريع خاص للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء نظر مشروع قانون العمل الجديد و يأتي ذلك ردا على اقتراحات النواب بضرورة إضافة العمالة المنزلية للتشريع.

كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات لادراج العمالة المنزلية لمشروع القانون و عقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مؤكدا ان الحكومة أوضحت انها تعد تشريعا خاصا لهذا الامر.

ووافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على نص المادة الخامسة من قانون العمل و تنص على " يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

وزير القوى العاملة محمد سعفان الحكومة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل الجديد النواب

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وزير القوى العاملة : الحكومة تعد تشريعًا خاصًا للعمالة المنزلية

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