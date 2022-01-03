آداب القاهرة: بدء امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب المكفوفين 16 يناير

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب المكفوفين للعام الدراسى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب المكفوفين يبدأ يوم الأحد الموافق 16 من يناير الجارى .

وكان قد قال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد: تركنا حرية الاختيار لأستاذ المقرر مع الالتزام التام بالوقت المحدد وهو ساعة واحدة .

وأكد شاهين ، أن بعد استطلاع الاختيارات تبين ان الامتحانات بنسبة ٩٥٪؜ بابل شيت بما لا يتجاوز ٢٥ سؤالا

وتستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.