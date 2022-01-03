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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سيرة الحب واسال روحك .. حفل لأم كلثوم في ساقية الصاوي

صدى البلد

تحيي كوكب الشرق أم كلثوم حفلة يوم الخميس 6 يناير في تمام الثامنة مساءً على مسرح الحكمة وتغنى فيهما "سيرة الحب" و"اسال روحك " وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.

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الجدير بالذكر أنه في نفس اليوم يستعد المنشد محمود ياسين التهامي إقامة حفلته  فى ساقية الصاوي في قاعة النهر.

 

ونشر على صفحته قائلا:" قصيدة الى متى يارب هتكون من ضمن حفل ( مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

 

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ٢٢ لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي،  بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ ١٦ لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.

ساقية الصاوي كوكب الشرق ام كلثوم الوطن العربي محمود ياسين الثقافة العربية عرائس الساقية عبد المنعم الصاوي

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