الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى رسالة دكتوراه بـ"عين شمس"

ناقش قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث سعيد عثمان غانم وعنوانها: اتجاهات النشر فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: دراسة ببليومترية.

وقد حصل الباحث على تقدير مرتبة الشرف الأولى.. وأوصت لجنة المناقشة بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة ثناء إبراهيم موسى فرحات الأستاذ المتفرغ بالقسم ووكيل الكلية السابق مشرفا والدكتورة مشيرة صالح مشرفا مساعدا والأستاذة الدكتورة أمنية مصطفى صادق الأستاذ المتفرغ بآداب المنوفية مناقشا والأستاذ الدكتور أمجد الجوهرى عضوا. وتناولت تاريخ الجهاز ونشأته وخدماته التى يقدمها وسياسة النشر وطرق تصنيع وطبع وتسويق إصداراته.

وتناول موضوع الرسالة الرئيسى السمات والاتجاهات العددية والزمنية والموضوعية واللغوية والشكلية والنوعية لإصدارات الجهاز وتوصلت لبعض النتائج أبرزها أن العدد الإجمالى الكلى لأعداد الجهاز بلغ 23579 عددا كما بلغ العدد الإجمالى الكلى للعناوين 1201 عنوان. وأن هناك إصدارات متوقفة وعددها 999 عنوانا بنسبة 83.1% من جملة عناوين الجهاز وإصدارات مستمرة (جارية) عددها 202 عنوان وشكلت نسبة 16.9% من جملة عناوين الجهاز، وأن الجهاز أصدر 41.5% من إصداراته فى الفترة من 1964 وما قبلها حتى 1972، وأن إصدارات الجهاز لم تغط جميع فروع المعرفة البشرية لتصنيف ديوى العشري، وأكبر إصدارات الجهاز على الترتيب كان كالتالي: المعارف العامة 2.2%، العلوم الاجتماعية 57.2%، العلوم البحتة 0.9%، العلوم التطبيقية (التكنولوجيا) 37.5%، الفنون 0.79%، الآداب 0.02% الجغرافيا والتاريخ والتراجم 1.12%.



وقد أوصت الدراسة بضرورة حصول الجهاز على رقم إيداع محلى ودولى لجميع الإصدارات والاشتراك فى الفهرسة أثناء النشر، ودمج بعض النشرات وتوحيد الأخرى والتوسع فى إصدار نشرات جديدة، وتعديل رقم المرجع، والتعاقد مع شركة توزيع كبيرة ونشر إصدارات جديدة لم يتم النشر فيها من قبل حددها الباحث، وضرورة قيام الجهاز بمشروع استخراج وحفظ ورقمنة إصداراته القديمة والتراثية التى أصدرها من بداية فكرة الإحصاء فى مصر عام 1870.

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