ألقوه في المصرف.. المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين قتلوا شابا بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، حكمها بمعاقبة 5 متهمين من أسرة واحدة بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بقتل شاب والتخلص منه داخل مصرف مائى، انتقاما منه بسبب علاقة عاطفية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد ورود بلاغ يفيد بأنه أثناء تواجد "أحمد . م " 20 سنة سائق حفار، مقيم مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بمحل عمله للقيام بإزالة القمامة من المصرف بدائرة المركز، شاهد داخل صندوق الحفار جوالا من القماش يظهر منه عظام آدمية، فأبلغ جهة عمله بالعثور على هيكل عظمى أدمى، وعلي الفور تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب "محمد . ال . م" وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " ر. ب .ع" 45 سنة سماك، و " س . ج " 20 سنة سائق، و " ه . ب " 35 سنة ربة منزل، و " ر. ب " 43 سنه سباك ، و " أ . ب " 35 سنة نجار، و " م . ع " 36 سنة مبيض محارة جميعهم مقيمين دائرة مركز الزقازيق .

وبسؤال نجله المتهم الأول 18 سنة ربة منزل ، أقرت بأنها تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه، حال تواجده بمسكنها أبصرته الطفلة نجلة المتهم السادس فأبلغت والدها بما شاهدته، وعلى أثر ذلك أبلغ باقى المتهمين فى اصطحبوا المجنى عليه إلى مسكن المتهم الأخير، وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته وتنامى إلى علمها من المتهمين قيامهم بتوثيق يديه وقدميه، وقاموا بوضعه داخل جوال من القماش وألقوه فى مياه الرشاح وتم العثور على الجثة فى وضع تحلل شبه كامل.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس، وبراءة المتهمة.