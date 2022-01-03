رئيس رابطة الأندية: لم نجامل الأهلى.. وتطبيق "الفير بلاى" ميزعلش حد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن تأجيل مباريات الدورى فى فترة التوقف الدولي الحالية جاء بالإتفاق مع أندية الدورى.

وقال "دياب" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد": "البعض أخدنا فى سكة تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز لكن الحقيقة أن هناك 7 مباريات لم تلعب ولا يحق لنا خلال الأجندة الدولية المقرر لها الفترة من 27 ديسمبر إلى 6 فبراير خوض أى مباراة لأن هناك العديد من الأندية تمتلك لاعبين محترفين دوليين سيتم استدعائهم لمنتخبات بلادهم.

وأضاف: "إذا كنا قررنا استكمال الجولة الثامنة من الدوري هل سيكون ذلك "فير بلاى"؟، وهل أستطيع إخلاء مسئوليتى وأقول للأندية لا ترسلوا لاعبيكم لمنتخباتهم.. أكيد لأ ..والمؤكد أن قصة تأجيل مباراة فى الدورى لأجل مسمى أنتهت بلا رجعة".

وتابع “دياب”، قائلا: الرابطة تمثل الأندية وتهدف لمصلحتهم لأننا مسئولين عن 18 ناديا وبالتالي نبحث دائما عن تحقيق مبدأ (الفير بلاى) وتطبيق القواعد التى اتفقنا عليها فى البداية على الجميع ولصالح الجميع وهذا أمر (مايزعلش حد)، وهذا ما قلناه للأندية فى البداية أن مهمتنا تنفيذ ما سنتفق عليه وسنضعه فى لائحة المسابقة التى وقع عليها الـ 18 ناديا ونحن ملتزمون بهذا".

وعن عدم ارسال الأندية الإنجليزية لاعبيها المحترفين للمنتخبات الإفريقية قبل 3 يناير، قال رئيس الرابطة : هذا قرار اتحاد يطبقه على كل اللاعبين فى الدورى الإنجليزى بعد تنسيقه مع الفيفا ونحن كرابطة لو وجدنا هذا التنسيق من اللجنة الثلاثية بالجبلاية وتمكنوا من مخاطبة الفيفا مثلما فعل الإتحاد الإنجليزى لم يكن لدينا مشكلة فى استكمال الجولة الثامنة للدورى قبل معسكر المنتخب الوطنى ولهذا قررنا لصالح الكرة المصرية تجنيبها أى مخالفة للوائح الفيفا وكان لابد من إيقاف المسابقة من 27 ديسمبر الى 7 فبراير المقبل.

وعن عودة مباريات الدورى بترتيبها بعد التوقف الدولى قال أحمد دياب: "بالتأكيد ستعود بترتيبها مثلما حدث مع بيراميدز الذى كان مؤجلا له مباراة انبى ثم الأهلى رجعنا بمباراة بيراميدز وانبى وليس العكس ولم يكن من المنطقى أن أترك الأهلى بدون لعب مباريات ولذلك قررنا خوضه مباراة الجولة الثامنة أمام فيوتشر رغم أنه عائد من لقاء السوبرالإفريقى قبلها بـ4 أيام فقط وتعادل أمام فيوتشر، فنحن نطبق مبدأ "الفير بلاى" على الجميع وهذا كفيل بنجاح اى بطولة والحفاظ على حقوق جميع الأندية" .