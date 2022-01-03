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أخبار البلد

عبدالمجيد ناعيا ابراهيم حجازي: قاتل دفاعا عن الوطن في معارك بناء الوعي

صدى البلد

نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي القدير ابراهيم حجازي.
 

وقال عبدالمجيد في تصريحات صحفية، فقدت الصحافة المصرية والعربية، قامة وطنية مهنية ونقابية قديرة، عاش مقاتلًا في ساحات الدفاع عن الوطن وقضاياه، فقد حمل سلاحه في معركة العبور لتحرير سيناء، فكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وواصل القتال حاملًا قلمه في معارك بناء الوعي.

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وأضاف “عبدالمجيد”، يشهد الجميع لـ   ابراهيم حجازي بوطنيته، وإخلاصه لقضيته، وعشقه لمهنته، فإلى جانب عطائه الوطني، كان له عطاء مهني كناقد رياضي صادق محترف، فقدره جمهوره.

ابراهيم حجازي قيمة نقابية نادرة الوجود 

وتابع “كما كان له عطاؤه كقيمة نقابية نادرة الوجود، فقد شغل   ابراهيم حجازي عضوية مجلس نقابة الصحفيين، منتخبًا من زملائه، وقد أعطى الكثير من جهده للعمل العام وخدمة الزملاء، وله من المواقف النقابية والإنسانية ما لا ينسى، كان لينًا سمحًا حسن الخُلق”.

واختتم عبدالمجيد "نسأل الله أن يتغمد ابراهيم حجازي  برحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

إبراهيم حجازى نقابية الوطني الكاتب الصحفيين

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