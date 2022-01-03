قفزت إلى 31 مليار دولار في 2021.. أسباب زيادة صادرات مصر.. فيديو

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هناك تأخيرات على المصدرين بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج ساعدت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في عام 2021 (الأعلى في تاريخ مصر).

وأضاف أبو المكارم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن ارتفاع الصادرات ساهم في تحقيق سيولة مالية كبيرة في السوق مؤكدا ان الاتفاقيات التجارية كان لها دور في زيادة الصادرات ومنها بعض الاتفاقيات مع أمريكا اللاتينية .

وأوضح أبو المكارم ، إن الشحن هو أحد العناصر الهامة في تكلفة المنتج لافتا إلى أن عمل المصانع المصرية في جائحة كورونا ساهم أيضا في ارتفاع الصادرات ونهدف إلى زيادة الصادرات سنويا إلى 20% .