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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: كيروش لا يقتنع باللاعبين المحليين ويفضل المحترفين

محمود ابو الدهب
محمود ابو الدهب

هاجم محمود أبو الدهب،نجم الأهلي السابق، مسؤولو اتحاد الكرة بسبب تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش حول عدم اهتمامه ببطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال أبو الدهب فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "اذا كان اتحاد الكرة تعاقد مع كيروش من أجل كأس العالم فقط فكان يجب استقدامه قبل المونديال بشهرين فقط واستمرار حسام البدري افضل من ذلك".

وأضاف: "كيروش يتعامل بفكر احترافي مع المنتخب الوطني ويعترف فقط باللاعبين المحترفين ولا يفضل اللاعبين من الدوري المصري".

في سياق أخر كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أخر تطورات إصابة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان السولية تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي أمام الرجاء في كأس السوبر الأفريقي.

ويتواجد السولية، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "الأشعة التي أجريناها لعمرو السولية كانت مطمئنة بشكل كبير، بدأنا بعض التدريبات التأهيلية اليوم بالملعب وسنتابعه يوميًا".

واختتم: "سيكون موجودًا مع المنتخب في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

كيروش الأهلى اتحاد الكرة كأس الأمم الافريقية

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