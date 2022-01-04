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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنا عمرو دياب تثير الجدل بـ جلسة تصوير جريئة | شاهد

صدى البلد

نشرت جنا عمرو دياب ، عدة صور وفيديوهات من جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب فى الصور بـ اطلالة جريئة ، و لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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جنا عمرو دياب تنشر صورًا بصحبة أشقائها وتعلق: أحبكم

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بصور عفوية.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب على إنستجرام

يذكر ان جنا عمرو دياب، روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، الذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.

ودعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

وكتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: احضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل ؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.

جنا عمرو دياب عمرو دياب انستجرام جانا دياب

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