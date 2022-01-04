منح عمال شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة أجازة 10 أيام.. لهذا السبب

قرر الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب لشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة، منح عمال وعاملات شركة النصر للغزل والنسيج اجازة لمدة 10 أيام لإجراء أعمال صيانة المباني المتهالكة وتأمين أرواح وحياة المواطنين .

كانت أسر وعائلات قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة شيعوا جنازة العامل "السيد شعبان " ضحية واقعة انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل بالمحلة في مشهد جنائزي شارك فيه المئات من زملائه العمال والعاملات حتي مثواه الأخير ودفن بمقابر أسرته .

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية قد تفقدا ميدانيا، برفقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية، موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، علي خلفية انهيار سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية.

ونتج عن الحادث إصابة عدد ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالعناية المركزة فضلا عن وجود أحد العمال تحت الأنقاض.

ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان الشاب الضحية السيد شعبان نعمان، بعد استمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث لأكثر من 6 ساعات متواصلة حتي تم تحديد موقعه .

وضمت اسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار المصنع كل من عاشور السيد علي، عامل مصاب كسر بالجمجة، وابراهيم علام فرج الشيخ، مصاب كدمات بالذراع الأيسر، ومحمد احمد عبد القادر، عامل مصاب كدمة بالرأس، محمد احمد السيد غنيم، عامل مصاب كدمة بالرأس، ومحمود الششتاوي محمود نصار، عامل مصاب ارتجاج واشتباه كسر جمجمة.

كما أعطي المحافظ توجيهاته إلي قيادات مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعايا الطبية للمصاب في العناية المركز.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المصابين، وانتشرت قوات الشرطة داخل الشركة لفرض كردون أمني حول العنبر.