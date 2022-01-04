كيفية الربح من السوشيال ميديا.. كتاب جديد لـ محمد اليوسف بمعرض القاهرة

صدر حديثًا كتاب "كيفية الربح من السوشيال ميديا"، للكاتب محمد اليوسف، وذلك للمشاركة به في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ويكشف الكاتب فى الكتاب أن مواقع السوشيال ميديا فى بدايتها كانت وسيلة للتواصل فقط، لكن مع الوقت أصبح لها دور فى الدعاية والاقتصاد وتؤثر على نجاح أو فشل المنتجات والشركات، وعلى أساسها ظهرت الكتير من الوظائف الجديدة، وأثبتت احصائيات أن 59.5 مليون شخص بيتسخدموا الإنترنت في مصر سنة 2021، يعني أكتر من نص عدد سكان مصر.

ويستعرض الكاتب محمد اليوسف فى كتابه الجديد عدة طرق مشروعه للكسب من السوشيال ميديا، من بينها موهبة الكتابة، كذلك الحرف اليدوية، من خلال عمل اكسسوارات أو منتجات جلدية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشارك فيه المئات من دور التشر المصرية والعربية والأجنبية، وتحل عليه اليونان ضيف شرف الدورة الحالية.