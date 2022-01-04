اقتصاد الإمارات| الأسهم المحلية تستقطب 1.8 مليار درهم اليوم

تباين أداء أسواق الأسهم الإماراتية اليوم الثلاثاء، مع استقطابها سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بين 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد التداول على 241.72 مليون سهم، و428 مليون درهم في سوق دبي المالي بعد التداول على 241.2 مليون سهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3216 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.65% ليصل إلى مستوى 8409 نقاط.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار بعد صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 0.82%، وإعمار للتطوير بنسبة 0.45% والاتحاد العقارية 0.31% وديار للتطوير 0.2%، كما تلقي السوق دعماً إضافياً بارتفاع قطاع البنوك مدعوماً بمكاسب سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1%، ودبي الإسلامي 0.92%، وجي إف إتش 11.57%.

ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 413.465 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم مقابل نحو 410.403 مليار درهم في الجلسة أمس، بمكاسب جاوزت 3 مليارات درهم .

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم الجرافات البحرية بنسبة 2.48%، وتصدر النشاط بعد إعلان الشركة فوزها بعقد بقيمة 8.2 مليار درهم من شركة "أرامكو السعودية" .

وصعد سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 0.13%، مع إعلان الشركة استحواذها على 25.24% من شركة القدرة القابضة، إضافة إلى إعلانها عن الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 17% في شركة الدار العقارية مما يزيد حصتها إلى 29.8 % ويجعلها واحدة من أكبر المساهمين في "الدار".

كما صعدت أسهم إشراق ومنازل والعالمية القابضة بنسبة 0.56%، و3.23%، 0.13% على التوالي. ووصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي لنحو 1.6023 تريليون درهم في ختام جلسة اليوم مقابل 1.6148 تريليون درهم في جلسة أمس.

يذكر أن أيام العمل الجديدة لأسواق المال الإماراتية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الإثنين الموافق 3 يناير 2022، حيث ستكون التداولات من الاثنين إلى الجمعة لمدة خمس ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر.