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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

الأمطار
الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة التى تحدث فى الصباح تكون أكثر خطورة من الأمطار.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الشبورة تتسبب فى حوادث، لذلك نحذر المواطنين و السائقين، من السير بسرعات عالية فى الشبورة.


ولفت إلى أن علامات الاستقرار فى الأحوال الجوية فى فصل الشتاء، ينتج عنها شبورة، ونحذر المواطنين من الاعتقاد أن الاستقرار يعنى أن البلاد لا يوجد بها شبورة.


وأشار إلى أن غدًا ستكون هناك شبورة كثيفة تصل لحد الضباب، وغدًا لا يوجد أمطار، ولا سيول.

 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يناير إلى الأحد 9 يناير 2022، حيث تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.

واشارت إلى أنه خلال هذه الفترة سيكون  الطقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو. 
 

هيئة الأرصاد الجوي هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الأرصاد الشبورة

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