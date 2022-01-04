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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لسد العجز

وكيل صحة الشيوخ: الدولة تسعى للتوسع في إنشاء معاهد وكليات التمريض

النائب علي مهران
النائب علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التمريض المصري تعرض للعديد من أشكال الضغط في العمل تزامنا مع جائحة كورونا وبالرغم من تلك الضغوط استطاع أن يثبت جدارته في مواجهة تداعيات الأزمة سواء بمستشفيات العزل أو غيرها.

 

و أضاف مهران، لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل توجد حالة من العجز في أعداد أطقم التمريض بشكل عام وتحديدا للفئات المُدربة والمؤهلة علي العمل وسط أجواء من الضغوط والطوارئ مثل الجائحة وأيضا التعامل مع نظم العلاج التكنولوجية التي طبقتها الدولة بالتزامن مع عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: "الممرض لما بيكون مدرب علي أعلى مستوي بيفرق جدا في مستوي الخدمة اللي بيقدمها".

 

وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء معاهد فنية وكليات للتمريض لزيادة أعداد الخريجين لا سيما أن هذه المهنة الأكثر طلبا علي مستوي العالم وليس بمصر فقط فحالة العجز عالمية، أيضا تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المناهج لمواكبة كل متغيرات المهنة خلال الأوضاع الراهنة.

 

وشدد النائب، علي ضرورة تحسين أحوال العاملين بالتمريض، من خلال زيادة المرتبات أو الحوافز ليأتي ذلك إستكمالا لجهود الدولة في تحسين مناخ العمل لهم وأيضا في ظل إصدار التشريعات التي تضمن لهم كافة حقوقهم وتسهم في حل مختلف مشكلاتهم.

 

وناشد عضو مجلس الشيوخ، وسائل الإعلام بأهمية التركيز علي توصيل الصورة الحسنة للممرضات خاصة وأنه يشوبها بعض التشوية في السينما والدراما.

 

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جاء ذلك بعد أن كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات فى مصر.

وقالت كوثر محمود، في بيان، إن الدولة تتوسع رأسياً وأفقياً لتغطية عجز التمريض فى كافة المحافظات، وذلك بالتوازى مع خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل، حيث اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالى لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتى تعادل المعاهد الفنية.

وأفادت نقيب التمريض، بأن تطبيق منظومة التأمين الصحى في المحافظات كان له دور كبير في الحد من هجرة التمريض، وتهربهم من العمل في القطاع الحكومى، حيث إنه تمت زيادة الرواتب والحوافز المقدمة أطقم التمريض بالمنظومة.

وأكدت أن السنوات المقبلة ستشهد انفراجة في أعداد أطقم التمريض، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على عجز التمريض نهائياً خلال العامين المقبلين.

وتابعت “رغم من كون مهنة التمريض من المهن الصعبة، إلا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستقضى على تسرب التمريض”.

وقالت إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوازى مع تغطية العجز بالمستشفيات. 

وأشار إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، كما تلقى التمريض تدريبات في مركز مجدى يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع وهى تخصصات جديدة على أطقم التمريض، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الايطالى.

التمريض جائحة كورونا التامين الصحي الشامل الرئيس السيسي زيادة المرتبات مجلس الشيوخ

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