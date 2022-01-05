أسعار ومواصفات تويوتا برادو موديل 2022 في السعودية.. صور

تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة داخل الأسواق العربية خاصة السوق السعودي، الذى يضم مجموعة سيارات قوية من موديلات2021، من أبرزهم الأيقونة تويوتا برادو موديل 2022، ذات القدرات القوية والتصميم الخارجي المبهر بالإضافة للمساحة الداخلية الرحبة.

وتتمتع سيارة تويوتا برادو موديل 2022 بأكثر من محرك، الأول سعة 2.8 لتر، يولد قوة حصانية مقدارها 201 حصان، ويبلغ أقصى عزم دوران 500 نيوتن/متر، تحتوي على محرك مزدوج التيربو رباعي الاسطوانات، أما الاخر سعة 2.7 لتر، يولد قوة تبلغ 161 حصان، وعزم دوران يصل إلى 246 نيوتن/متر، يعملان بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي.

وتحتوي سيارة تويوتا برادو موديل 2022 على مصابيح أمامية انسيابية صغيرة الحجم بشكل جديد، وعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، و 20 بوصة، زر بدء التشغيل، والذي يعمل من خلال ماسح ضوئي لبصمات أصابع السائق، بالإضافة إلى عدد من الأزرار لتغيير وضعية القيادة.

ودعمت سيارة تويوتا بشاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة، نظام صوتي مكون من 14 سماعة، أزرار خاصة بالرد على المكالمات، بلوتوث، وأندرويد أوتو، آبل كار بلاي، أحدث نظام ملاحة يعمل عبر الأقمار الصناعية.

وجهزت سيارة تويوتا برادو موديل 2022 بحزمة من أنظمة السلامة والأمان، منها مساعدة السائق على توجيه السيارة، وزيادة السرعة، بالإضافة إلى كبح المركبة على الطرق الوعرة، نظام تكيفي لتثبيت السرعة، التحذير عند مغادرة المسار، مثبت على عجلة القيادة.

بالإضافة إلي، التحكم في الزحف، ونظام تعليق ديناميكي حركي KDS، تقنية مراقبة النقطة العمياء، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، التحكم في صعود المرتفعات، وهبوط المنحدرات، نظام التعليق المتغير المتكيف AVS.

أسعار تويوتا برادو موديل 2022 السعودية:

الفئة الأولى TXL 3DOOR بسعر143600 ريال.

الفئة الثانية TXL1 بسعر143600 ريال.

الفئة الثالثة TXL3 بسعر152300 ريال.

الفئة الرابعة TXL1 بسعر165400 ريال.

الفئة الخامسة TXL2 بسعر171600 ريال.

الفئة السادسة VX1 بسعر177900 ريال.