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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة توصيل كابلات النت بمركز التدريب التكنولوجي

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان.

وجّه بالانتهاء من توصيل كابلات النت بالطابق الأرضي (مركز التدريب التكنولوجي) وفق المواصفات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاتصالات، كما تفقد الأدوار العليا للمبنى موجهًا باستكمال أعمال التشطيبات، مع الاهتمام بتجميل الواجهة المقابلة لمبنى ديوان عام المحافظة، وزراعة المساحات غير المزروعة  بالنخيل والأشجار المثمرة. 

وعلى صعيدٍ آخر، تفقد المحافظ البناية الخاصة بهيئة تنشيط السياحة، مُوجهًا برفع كفاءتها وتطويرها على نظام فندقي، لخدمة ضيوف المحافظة مستقبلًا. 

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