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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن قطع طالبان رؤوس المانيكان: عجز فكري وعقلي ورثناه دون تدبر

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أفغانستان أنشأت وزارة جديدة باسم وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي أصدرت قرارات وقوانين بمنع سفر المرأة دون محرم، وعدم عمل أي امرأة أو مذيعة إلا بالحجاب، ومنع الأفلام والمسلسلات والبرامج التي بها سيدات، وهذا أمر متوقع. 


وأضاف نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الوزارة اعتبرت أن "المانيكان" الذي يوضع عليه الملابس عبارة عن أصنام يجب تحطيمها، وأذاع مقطع فيديو لحركة طالبان تقطع رؤوس "المانيكان" الإناث بأفغانستان، معقبًا: "شيء يدعو للحزن والاستغراب، ما الذي استفاده الدين من هذا المشهد المشين، هل هذه تعاليم دينية، وهل هذا يليق، وما الذي خسره الدين الإسلامي من تداول هذا المقطع على مستوى العالم؟".

وتابع، أن بعض الجماعات الإسلامية كانوا يقوموا بنفس الشيء، وهذا فكر معوج لا يمت للإسلام بصلة، مشددًا على أن هذا ليس فكر ديني وإنما فكر أناس لديهم عجز فكري وعقلي نتيجة الخمول والتخلف الذي ورثناه دون تدبر، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص ساهموا في انتشار الإلحاد وكرهوا الناس في الدين.

 

نشأت الديهي اخبار التوك شو حركة طالبان إعدام المليكان الأمر بالمعروف

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