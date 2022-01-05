شقيقة ضحية الصور المفبركة: بسنت شكت إن في حد اخترق تليفونها|فيديو

قال سليمان شلبي عم " بسنت " ضحية الابتزاز المنتحرة ،"بقالنا 10 أيام مش بنام " وما حدث غريب علينا خصوصا أننا نعيش في الريف وهذه الواقعة لأول مرة تحدث في بلدتنا .

واضاف سليمان شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناة " سي بي سي " ،إن ما حدث لـ بسنت كان صعباً علي والدها ووالدتها خصوصا إنها مازالت صغيرة في مقتبل عمرها ، لافتا إلي أن بسنت كانت حافظة للقرآن ولم تفكر في هذه الأشياء من قبل.

ومن جانبها أوضحت شاهيناز خالد شقيقة "بسنت"، إن بسنت قالت لنا إن المتهمين قاموا بتهكير تليفونها واخدوا صورها منه ، مشيرة إلي أن بسنت كانت تتعامل معهم بشكل طبيعي ولم يظهر عليها أي شيء ، مؤكدة أنها كانت تستخدم الهاتف للاتصال بصديقاتها فقط.



وتابعت شاهيناز ، أن بسنت كانت تتمني أن تكون دكتورة وكانت حافظة للقرآن الكريم مؤكدة انها لا تعرف أي شيء عن المتهمين ولا تعرفهم .