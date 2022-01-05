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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي.. مدرب الهلال السوداني يطلب خوض 3 وديات

صدى البلد

اتفق المدير الفني لفريق الهلال السوداني جواو موتا، مع مسئولي الكرة بالنادي، على البحث عن عدة فرق محلية ليخوض معها مباريات ودية حتى منتصف شهر يناير الجاري.

ويشارك فريق الكرة الأول بنادى الهلال السوداني فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

وذكرت تقارير سودانية أن مدرب فريق الهلال السوداني طلب من المسئولين خوض 3 مباريات ودية استعدادا لدوري المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ٦ ملاعب من استضافة مبارياته فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لعدم استيفاء الشروط الخاصة بالملاعب.

وحرص مسئولو نادي الهلال السوداني على إنجاز هذه الخطوة قبل وصول الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بالاتحاد الأفريقي، للتفتيش النهائي على الاستاد لاعتماده رسميا لاستضافة المباريات الدولية.

وقال المدير العام لنادي الهلال الدكتور محمود السر: "انتهينا من تركيب 8 آلاف كرسي بنسبة 80%، من أصل 10، وسيتم تركيب ألفي كرسي، ليصبح العدد مطابقا لمواصفات فيفا".

وأضاف: "اللجنة المكلفة من نادي الهلال لمتابعة تأهيل الاستاد وقفت على عملية تعديل الأبواب الرئيسية، وفقا لمتطلبات الكاف، وفعليا اكتمل تعديل 3 أبواب من أصل 8".

وكانت لجنة تأهيل ستاد الهلال التي يرأسها نائب رئيس لجنة التطبيع محمد إبراهيم العليقي، تابعت اليوم ولعدة ساعات سير العمل في التأهيل والنظافة وتركيب الأبواب والترتيب النهائي لزيارة سيدات.

يذكر أن لجنة التفتيش التابعة إلى الكاف أبدت ١٨ ملحوظة على ملعب استاد الهلال السوداني وحددت يوم ٨ يناير الجاري لإجراء زيارة وحسم استضافته لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا من عدمه.

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