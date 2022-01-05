"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة حول القصور في تطبيق قانون رعاية المريض النفسي

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سارة النحاس بشأن القصور في تطبيق قانون رعاية المريض النفسي، داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية وعدم الالتزام بضوابط استقبال واستلام المريض وغياب دور اللجنة المشكلة "رعاية حقوق المرضى" داخل المستشفى.

وأكدت النائبة سارة النحاس عن عدم تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وإهمال المرضي وعدم استقبالهم، مما يزيد المعاناة، وعدم تنفيذ ما ينص عليه القانون بشأن ضوابط استقبال واستلام المريض.

وشددت على ضرورة توفير الخدمات اللازمة لحماية ورعاية المريض النفسي وتطبيق ما نص عليه القانون من ضمانات.

ولفتت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتطبيق وتفعيل قانون رعاية المريض النفسي والذي صدر عام 2009 وتم تعديله عام 2020.

وشددت على ضرورة تفعيل كل ما يتضمنه القانون من حقوق وضمانات للمرضى، وأشارت إلى أهمية حماية المجتمع والأفراد من مخاطر وأضرار الإدمان وتعاطي المخدرات.

وناقشت لجنة الشئون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى المبرة التعليمي – بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية من 2018 حتى الآن.

وعقب ممثل وزارة الصحة، قائلا: "إن مستشفي المبرة حالها مثل حال العديد من المستشفيات، مضيفا: "المستشفى بدأ تأسيسها في 2018، ميعاد تسليمها الرسمي ديسمبر 2022، والتكلفة حتى الآن نحو 54 مليون جنيه، وخلال الأسبوع الجاري أعطينا مهلة للشركة المنفذة إما باستئناف الأعمال أو سحب المشروع منه".

وأوصت لجنة الشئون الصحية بالانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير المستشفى في الموعد المحدد، حرصا على مصلحة المرضى.