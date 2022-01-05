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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة واحدة لا تقضى فيها المرأة المتزوجة العدة.. أحمد كريمة يوضح

أحمد كريمة
أحمد كريمة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على خبير قانونى طالب بـ إلغاء العدة لـ المطلقة التى تحصل على الطلاق بحكم محكمة.

وقال أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، إنه ضد بعض المحامين الذين يظهرون كل يوم على القنوات الفضائية والسوشيال ميديا، ويطالبون بأشياء غريبة، وهدفهم الوحيد التصدر والتريند.

ولفت إلى أنه يحترم نقابة المحامين، ونقيب المحامين وجميع المحامين، ولكن كل يوم نجد محامى يظهر بـ فكرة، مثل من يطالب بـ زواج التجربة، ومن يطالب بأن يكون هناك مساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وأشياء كثيرة من هذا النوع.

وتحدث الدكتور أحمد كريمة عن العدة للمرأة، مشيرا إلى أن القاضى الذى يحكم بفقدان الزوج ويحكم بـ الوفاة، تقوم الزوجة من يوم الحكم بقضاء العدة، معلقًا: "من الممكن أن يكون الزوج غائب من سنوات".

ولفت إلى أن المرأة الوحيدة التى تتزوج ولا يكون لها عدة، هى من تتزوج ولم يدخل عليها زوجها، وهذا نص فى القرآن الكريم، ولكن غير ذلك عليها ان تقضي العدة.

أحمد كريمة الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريعة الإسلامية خبير قانوني

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