عن واقعتي رقص المعلمة وانتحار بسنت.. إبراهيم عيسى: نعاني من نفاق ديني فج

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على واقعتي رقص معلمة المنصورة وانتحار الطالبة بسنت التي أثارت اهتمام المصريين والجدل خلال الأيام الماضية، قائلا: "نعيش فجيعة فى المجتمع المصري الحالي وهذه الظواهر ليست أمراض السوشيال ميديا ولكن دي جريمة المجتمع المصري الذى يعاني معاناة جبارة ويعاني من النفاق".

وأكد ابراهيم عيسى، تعليقا على هذه الوقائع ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المجتمع المصري يعاني من نفاق ديني فج منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الان من التدخل في الحياة الخاصة للناس، مضيفا: "في حالة نفاق ديني والبعض يمارس هذه الحالة وكأنها في دمه".

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أن تنظيم الاخوان والجماعات الاسلامية هم رؤوس حربة للدول والتيارات التي تزعم رغبتها فى إقامة دولة الخلافة ومن أجل ذلك يتغلغلون ويسيطرون على المجتمع من خلال أدوات السوشيال ميديا.



