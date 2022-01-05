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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : لا بد من قانون رادع لمنع تجارة الأدوية إلكترونيا |فيديو

الأدوية
الأدوية

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مهنة الصيدلة، لها شروط مهمة لممارستها، مؤكدا أنه ينظمها القانون، ولكن تجارة الأدوية إلكترونيا تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، لأنه ليس هناك رقابة عليها.

وأضاف عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”،أن هناك بعض الأدوية لا تصرف إلا بروشتة طبيب متخصص، مشيرا إلى أن تداول الأدوية إلكترونيا يكتنفه الغموض، وقد يتم صرف أدوية مخدرة لها أخطار كبيرة.

وتابع عاطف مغاوري، أن هناك خطر على المواطن، وخطر على ممارس مهنة الصيدلة، مؤكدا انه لا بد من وجود قانون رادع لمنع تجارة الأدوية إلكترونيا.

 لإصدار تشريع

واشار عضو مجلس النواب إلى  أن هناك اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت.

 

صحة المواطن المواطنين الأدوية مجلس النواب عضو مجلس النواب

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