أشرف كمال: المركز الإقليمي بقنا يحتوي على 7 أطباء استشاريين ومعمل متكامل للتحاليل الطبية لعلاج مرضى السكر.. فيديو

قال أشرف كامل رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمنطقة جنوب الصعيد ، إن اليوم تم فتح المركز الإقليمي لعلاج ورعاية مرضى السكر بمحافظة قنا ، مؤكدا أن هذا المركز سيخدم جميع المواطنين في محافظة قنا بالكامل وتم اختيار نخبة من استشاري الأطفال والباطنة متخصصين لعلاج مرضى السكر .

واضاف اشرف كامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية " ، إن المركز يحتوي على 6 أو 7 أطباء متخصصين في علاج مرض السكر بالإضافة إلي تواجد معمل متكامل في المركز لإجراء التحاليل الطبية لمرضي السكر وإجراء تحاليل أخرى كـ وظائف الكلى والكبد .

وأوضح أشرف كامل ، إن المركز توفر له جميع الأدوية المناسبة لمريض السكر بجميع أنواعها ، مشيرا إلي أن مرض السكر له العديد من المضاعفات وقمنا بتوفير جميع المتخصصين لعلاج هذه المضاعفات أيضا .