هبوط أسعار البتكوين والإيثريوم قرب أدنى مستوى منذ أشهر

بسبب المخاطر

هبطت أسعار البتكوين إلى ما دون 43 ألف دولار الخميس 6 يناير لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

البتكوين تهبط بأكثر من 1.5%



وسجلت البتكوين في أحدث تعاملاتها 42700 دولار، بانخفاض 1.7%، بعدما خسرت 5.2% أمس الأربعاء.

ويذكر أن البتكوين كانت قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.

الإيثريوم تتراجع



وخسرت الإيثريوم، 5.2% أمس الأربعاء ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.