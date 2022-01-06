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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعلن عن أسرع هاتف في الشحن 2022 بإمكانيات خارقة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 11i HyperCharge

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أسرع هاتف ذكي في الشحن في الهند، ومن خلال حدثا افتراضيا اقامه فرع الشركة الهندي اليوم عبر الإنترنت، تم الإعلان عن إصدار Xiaomi 11i HyperCharge والذي يدعم الشحن الخارق بقدرة 120 وات، إلى جانب طراز Xiaomi 11i  بسرعة شحن 67 وات.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت شاومي هاتف Xiaomi 11i HyperCharge وXiaomi 11i، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، محمية بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11i HyperCharge


ويقدم هاتفي شاومي الجديدين Xiaomi 11i، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا مقربة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED، ويضم الهاتف كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

 

Xiaomi 11i HyperCharge arrives with 120W charging, 11i tags along with “just” 67W
هاتف شاومي Xiaomi 11i HyperCharge


ويعمل كلا الهاتفين Xiaomi 11i، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة micro SD.

Xiaomi 11i HyperCharge
هاتف شاومي Xiaomi 11i HyperCharge


ويختلف الهاتفين في قسم البطارية، حيث يمتلك الإصدار العادي بطارية بقدرة 5160 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، بينما يحتوي HyperCharge على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير نظرا لتصميمه الأكثر تعقيدا، مما يتيح الشحن السريع بقوة 120 وات خلال 15 دقيقة فقط.

 

Xiaomi 11i HyperCharge arrives with 120W charging, 11i tags along with “just” 67W
هاتف شاومي Xiaomi 11i HyperCharge


وتشمل المواصفات البارزة الأخرى بسلسلة Xiaomi 11i، واجهة المستخدم MIUI 12.5، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، وقارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز.


ويباع هاتف Xiaomi 11i، مقابل سعر حوالى 335 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 200 جنيه مصري)، لطراز بسعة 6+ 128 جيجابايت، ويعد 11i HyperCharge أغلى ثمنا، حيث يتوفر مقابل سعر حوالى 360 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 600 جنيه مصري)، على أن تبدأ مبيعات الهاتفين يوم 12 يناير، وتقدم شاومي كلا الجهازين في أربعة ألوان رائعة هي الأسود والأخضر و الأخضر النعناعي والبنفسجي.

Xiaomi 11i
هاتف Xiaomi 11i
شاومي تقنية الشحن السريع Xiaomi 11i HyperCharge أسرع هاتف ذكي Xiaomi 11i

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