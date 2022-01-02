عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تخطف الأنظار بهاتف رائد يحقق مبيعات خيالية في 5 دقائق

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الرئيسية الجديدة Xiaomi 12، للبيع في الأسواق الصينية والتي استطاعت في دقائق محدودة أن تخطف الأنظار وأن تلاقي استحسانا من المعجبين في السوق المحلى.


وبحسب ما ذكره موقع "techarena24"، باعت شركة شاومي ما قيمته 283 مليون دولار من سلسلة Xiaomi 12 في غصون 5 دقائق فقط، حيث يبدأ سعر هاتف Xiaomi 12 من 699 دولار (أي ما يعادل 10آلاف و900 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر إصدارXiaomi 12 Pro من 899 دولار (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري).

 

فيديو يكشف أسرار شاومي Xiaomi 12 Pro من الداخل.. إمكانيات قوية وهيكل زجاجي

تسريبات تكشف إصدارا جديدا من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

 

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro


ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على شاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع  AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتزا، وتدعم تقنية + HDR10، وتحتوي على قارئ بصمات مدمج أسفل الشاشة، مع طبقة حماية  من نوع Gorilla Glass Victus.


ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على مستشعرين للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، عدسة فائقة الدقة ومقربة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف الذكي ببطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 120 وات.

Xiaomi 12 sales
هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro
شاومي Xiaomi 12 Pro هاتف شاومي سعر Xiaomi 12 Pro مواصفات Xiaomi 12 Pro

موضوعات متعلقة

فيفو تطلق هاتفا جديدا بمواصفات وأسعار منافسة

iQOO 9 Pro هاتف رائد يصل قريبا بقدرات تصويرية خارقة

فيديو يكشف أسرار شاومي Xiaomi 12 Pro من الداخل.. إمكانيات قوية وهيكل زجاجي

تحذير لمستخدمي كروم وإيدج.. توقفوا عن استخدام هذه الميزة

ترشيحاتنا

الري: فجوة بين مواردنا المائية واستهلاكنا تصل لـ 20 مليار متر مكعب

العريان: مصر تجهز ملفا لتنظيم أولمبياد 2036.. وتقترب من استضافة دورة الألعاب الإفريقية

حبس المتهم بالتعدي على شقيقة زوجته بالوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات

المرور: إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام السيارات بسبب الشبورة

شاومي تخطف الأنظار بهاتف رائد يحقق مبيعات خيالية في 5 دقائق

للعائلة البحرينية .. تويوتا افانزا موديل 2022 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ