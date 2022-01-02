شاومي تخطف الأنظار بهاتف رائد يحقق مبيعات خيالية في 5 دقائق

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الرئيسية الجديدة Xiaomi 12، للبيع في الأسواق الصينية والتي استطاعت في دقائق محدودة أن تخطف الأنظار وأن تلاقي استحسانا من المعجبين في السوق المحلى.



وبحسب ما ذكره موقع "techarena24"، باعت شركة شاومي ما قيمته 283 مليون دولار من سلسلة Xiaomi 12 في غصون 5 دقائق فقط، حيث يبدأ سعر هاتف Xiaomi 12 من 699 دولار (أي ما يعادل 10آلاف و900 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر إصدارXiaomi 12 Pro من 899 دولار (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري).

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro



ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على شاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتزا، وتدعم تقنية + HDR10، وتحتوي على قارئ بصمات مدمج أسفل الشاشة، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على مستشعرين للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، عدسة فائقة الدقة ومقربة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف الذكي ببطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 120 وات.