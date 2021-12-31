تسريبات تكشف إصدارا جديدا من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

تشير أحدث التقارير إلى خطة شركة شاومي لإطلاق طراز جديد من سلسلة ريدمي نوت 11، حيث ظهر هاتف Redmi Note 11S على بعض المواقع تمهيدا للإعلان عنه قريبا.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، سينضم هاتف Redmi Note 11S إلى تشكيلة شاومي الحديثة التي تم الإعلان عنها شهر أكتوبر الماضي في الصين، وتحتوي على ثلاث طرز هي: Redmi Note 11 و Note 11 Pro و Note 11 Pro +.



وسيأتي هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11S والذي يحمل نموذج رقم 2201117SG ضمن قوائم NBTC إلى السوق العالمي، بالإضافة إلى طراز خاص بالأسواق الهندية، والذي يحمل رقم الطراز 2201117SI.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro +



كانت شاومي أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 11 Pro +، وهي الطراز الأعلى ضمن سلسلة ريدمي نوت 11.



ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro + ، على شاشة من نوع AMOLED من إنتاج شركة سامسونج، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، ومعدل أخذ عينات عالي اللمس يبلغ 360 هرتز، وتمتاز بطبقة حماية قوية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro +، بمعالج Dimnensity من إنتاج شركة ميدياتك، وسيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.