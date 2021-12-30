شاومي تكشف عن MIUI 13.. وقائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 12 عالميا

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، والمستندة إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد، والتي تأتي تزامنا إلى جانب إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الذكية.



وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، تأتي واجهة شاومي الجديدة MIUI 13، مع عدد كبير من الميزات والتحسينات الجديدة، تشمل الفئات الثلاث الرئيسية للتحديثات هي الأداء والأمان والتصميم.



وبالإضافة إلى ذلك، يوجد إصدار آخر من واجهة المستخدم يعرف باسم MIUI 13 Pad، يدعم ميزات المهام المتعددة هي الاختلاف الرئيسي هنا للاستفادة بشكل أفضل من الشاشات الكبيرة للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

ومن المتوقع أن تحصل بعض أجهزة شاومي الأحدث على واجهة المستخدم المرتكزة على نظام أندرويد 12، بدءا من الربع الأول من عام 2022، من بينها هواتف Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12X الجديدة بمجرد طرحها إلى الأسواق، وستحصل الأجهزة اللوحية على تحديث MIUI 13 Pad في نفس الوقت.

مميزات واجهة شاومي الجديدة MIUI 13

تمتاز واجهة شاومي الجديدة MIUI 13، بسرعة في الأداء مقارنة بالإصدار السابق 12.5، إلى جانب دعم فتح الكثير من التطبيقات في وقت واحد.



ووفقا لـ شاومي، من بين تحسينات MIUI 13، القدرة على فتح 14 تطبيقا نشطا كما في هاتف الشركة الرائد Mi Mix 4، وبالمقارنة مع الأجهزة المنافسة يمكن لـ Huawei P50 و Vivo X60 Pro Plus و Find X3 Pro أن يحتوي على 13 وتسعة وخمسة تطبيقات نشطة فقط على التوالي.

وكما قامت شاومي بدمج عدد غير قليل من تعديلات الأمان في MIUI 13، من خلال التركيز على تقنية التحقق من الوجوه لمنع الأشخاص من استخدام الصور لخداع النظام، بالإضافة إلى تحسين في أداء بطارية وإمكانية جدولة وضع الطائرة.

وكما روجت شاومي أيضا لميزتين جديدتين تركزان على الأمان في MIUI 13 والمعروفين باسم "العلامة المائية للخصوصية" و "الحماية من الاحتيال"، كما تجلب واجهة المستخدم عدد كبير من التعديلات على التصميم، إلى جانب ما يقرب من 50 خلفية وصور متحركة جديدة.



قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 13 عالميا

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE

