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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تكشف عن MIUI 13.. وقائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 12 عالميا

واجهة المستخدم الجديدة
واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، والمستندة إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد، والتي تأتي تزامنا إلى جانب إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الذكية.


وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، تأتي واجهة شاومي الجديدة MIUI 13، مع عدد كبير من الميزات والتحسينات الجديدة، تشمل الفئات الثلاث الرئيسية للتحديثات هي الأداء والأمان والتصميم.

 

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وبالإضافة إلى ذلك، يوجد إصدار آخر من واجهة المستخدم يعرف باسم MIUI 13 Pad، يدعم ميزات المهام المتعددة هي الاختلاف الرئيسي هنا للاستفادة بشكل أفضل من الشاشات الكبيرة للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

ومن المتوقع أن تحصل بعض أجهزة شاومي الأحدث على واجهة المستخدم المرتكزة على نظام أندرويد 12، بدءا من الربع الأول من عام 2022، من بينها هواتف Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12X الجديدة بمجرد طرحها إلى الأسواق، وستحصل الأجهزة اللوحية على تحديث MIUI 13 Pad في نفس الوقت.

مميزات واجهة شاومي الجديدة MIUI 13

تمتاز واجهة شاومي الجديدة MIUI 13، بسرعة في الأداء مقارنة بالإصدار السابق 12.5، إلى جانب دعم فتح الكثير من التطبيقات في وقت واحد.


ووفقا لـ شاومي، من بين تحسينات MIUI 13، القدرة على فتح 14 تطبيقا نشطا كما في هاتف الشركة الرائد Mi Mix 4، وبالمقارنة مع الأجهزة المنافسة يمكن لـ Huawei P50 و Vivo X60 Pro Plus و Find X3 Pro أن يحتوي على 13 وتسعة وخمسة تطبيقات نشطة فقط على التوالي.

وكما قامت شاومي بدمج عدد غير قليل من تعديلات الأمان في MIUI 13، من خلال التركيز على تقنية التحقق من الوجوه لمنع الأشخاص من استخدام الصور لخداع النظام، بالإضافة إلى تحسين في أداء بطارية وإمكانية جدولة وضع الطائرة.

وكما روجت شاومي أيضا لميزتين جديدتين تركزان على الأمان في MIUI 13 والمعروفين باسم "العلامة المائية للخصوصية" و "الحماية من الاحتيال"، كما تجلب واجهة المستخدم عدد كبير من التعديلات على التصميم، إلى جانب ما يقرب من 50 خلفية وصور متحركة جديدة.


قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 13 عالميا

Mi 11
Mi 11 Ultra
Mi 11i
Mi 11X Pro
Mi 11X
Xiaomi Pad 5
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite NE
Redmi Note 8 (2021)
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 10
Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite
Redmi Note 10 JE
 

شاومي واجهة المستخدم MIUI 13 أندرويد 12 واجهة شاومي الجديدة

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