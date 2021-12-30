شاومي تطلق هاتفا رائدا بإعدادات كاميرا جبارة

كعادتها زودت شركة شاومي Xiaomi، أحدث هواتفها الذكية بإعدادات كاميرا أخرى ضخمة بشكل خيالي على هاتف رائد.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، ينطلق رائد شاومي الجديد تحت اسم Xiaomi 12 Pro، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة f / 1.9 قياسية، وهو ليس أكبر جهاز استشعار تستخدمه الشركة في أجهزتها ولكن الجمع بين عدسة ذات فتحة واسعة وشريحة تصوير كبيرة تجعله إعداد قوى لهاتف رائد.

شاومي تزود Xiaomi 12 Pro بإعدادات كاميرا ضخمة

ومن الناحية الفنية، يمتاز هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بمستشعر سوني IMX707، وهي أول شريحة تستخدم في جهاز محمول، وهو مستشعر كبير من النوع 1 / 1.28 بوصة، حيث تجمع سوني بين وحدات البكسل 1.22 ميكرومتر، والتي تعد إعدادات كبيرة بالنسبة لمستشعر كاميرا الهاتف المحمول، لإنشاء وحدات بكسل "4 في 1" وهو أكبر قياس 2.44 ميكرومتر للحصول على صور أفضل في الإضاءة المنخفضة.

ويشتمل هاتف شاومي 12 Pro على مستشعرين للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، عدسة فائقة الدقة ومقربة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، ويشتمل الهاتف على تحسينات في برامج الكاميرا مثل تقليل تأخر الغالق وتحسينات التصوير المتواصل وتتبع الهدف لوجوه الإنسان والحيوان.

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بشاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتزا، وتدعم تقنية + HDR10، وتحتوي على قارئ بصمات مدمج أسفل الشاشة، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

سعر هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 120 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 740 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 11 ألفا و 640 جنيها مصريا).

