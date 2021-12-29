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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعلن عن ساعة ذكية جديدة تنافس ساعات سامسونج وآبل

صدى البلد

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، بجانب الإعلان عن سلسلة هواتفها الـ 12، عن ساعة ذكية جديدة تسمى Watch S1، والتي تمتاز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شاومي ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S1، بشاشة من نوع AMOLED، تبلغ قياسها 1.43 بوصة، محمية بطبقة مصنوعة من كريستال الياقوت.

 

 

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وتمتاز ساعة شاومي Xiaomi Watch S1، بدعم أكثر من 117 أوضاع مختلفة للتمارين الرياضية، كما تدعم مقاومة الماء بمعايير 5ATM، وتقنية NFC للدفع، بالإضافة إلى ميكروفون ومكبر صوتي لإجراء المكالمات الصوتية عبر الساعة الذكية.

وتشتمل ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكية، بمستشعرات لقياس معدل نبضات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وقياس ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

وتحتوي ساعة Watch S1، على بطارية بقدرة 470 مللي أمبير، ووفقا لـ شاومي تستمر الساعة الذكية بعمر شحن يصل إلى 12 يوما، وستتوفر الساعة الذكية مقابل سعر 165 دولار (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري)، مع إصدار خاص بتصميم جلدي مقتبل سعر حوالى 175 دولار (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري).

ساعة شاومي Xiaomi Watch S1

 

سعر ومواصفات سماعة شاومي اللاسلكية Earphones 3

كشفت شاومي أيضا عن سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Xiaomi Earphones 3 والتي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بما يصل إلى 40 ديسيبل.

وتتميز سماعة شاومي Earphones 3، بنظام ثلاثي الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء، وتدعم أيضا نمط شفاف للاستماع إلى الأشخاص والأصوات المحيطة بالمستخدم.

وتوفر سماعة شاومي Earphones 3 اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من الاستماع فقط، أو 30 ساعة مع الحافظة التي تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، أو لاسلكيا عبر أي شاحن  Qi متوافق.

وتمتاز السماعة أيضا بدعم معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، وتتوفر  سماعة شاومي Earphones 3، بسعر 70 دولار (أي ما يعادل 1100 جنيه مصري).

Xiaomi Watch S1 debuts alongside TWS Earphones 3
سماعة شاومي Earphones 3
شاومي Xiaomi Watch S1 ساعة ذكية الياقوت ساعة شاومي Xiaomi Earphones 3 سماعة لاسلكية شاومي Earphones 3

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