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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية الاستفادة من زيت القلي المستعمل

زيت القلي
زيت القلي

 

عيب القلي العميق هو الكمية الكبيرة من الزيت المطلوبة غالبًا ولكن ما لم يتم تدخين هذا الزيت أو استخدامه لقلي السمك ، فلا بأس من إعادة استخدامه بمجرد تصفيته

 

تتمثل طريقتنا المعتادة في صب الزيت عبر مصفاة شبكية دقيقة مبطنة بفلتر قهوة ، الأمر الذي قد يستغرق ساعات.

وجدنا طريقة أسرع: أضف نشا الذرة إلى الزيت الذي يجذب المواد الصلبة ويحبسها لسهولة إزالتها.

كيفية الاستفادة من الزيت القلي المستعمل

 

وإليك كيفية القيام بذلك: لكل كوب من زيت القلي ، اخفقي نصف كوب ماء وملعقة كبيرة من نشا الذرة.

 أضف الخليط إلى الزيت الدافئ أو المبرد. سخني الزيت برفق على نار خفيفة (لا تدعه ينضج على نار هادئة) ، مع التحريك المستمر بملعقة مقاومة للحرارة ، حتى يبدأ خليط النشا في التماسك ، لمدة 10 إلى 12 دقيقة.

 أزل الزيت من الحرارة وقم بتصفيته من خلال مصفاة شبكية دقيقة ( لا تقلق إذا ظهر الزيت عكرًا ؛ سوف ينظف بمجرد إعادة تسخينه. 

قم بتبريد الزيت وأعد استخدامه حتى 3 مرات.

 أزل الزيت من الحرارة وقم بتصفيته من خلال مصفاة شبكية دقيقة ( لا تقلق إذا ظهر الزيت عكرًا ؛ سوف ينظف بمجرد إعادة تسخينه.

قم بتبريد الزيت وأعد استخدامه حتى 3 مرات.

لتجنب آثاره الجانبية.. تعرف على أضرار زيت السلمون للجسم

طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج


استخدامات مبتكرة لزيت القلي 


زيت الطهي ضروري في المطابخ المنزلية والمطابخ التجارية على حد سواء لأنه يستخدم في مجموعة متنوعة من الطهي. في كلتا الحالتين ، يجب أن يتعامل الشخص الذي يقوم بالطهي مع مسألة التخلص من زيت الطهي المستخدم أو إعادة تدويره.

في المنازل ، يعد التخلص من زيوت الطهي في البالوعة فكرة سيئة لأن الزيت سيتصلب في البالوعة ويسبب انسدادًا.

 

من المهم جدًا التأكد من جمع زيت الطهي المستخدم وإعادة تدويره بشكل صحيح للمساعدة في حماية البيئة الطبيعية. يمكن أن يتسبب زيت الطهي الذي يُسمح بدخوله إلى البيئة الطبيعية في حدوث مشكلات ، خاصةً إذا دخل في نظام الصرف الصحي المحلي.

بالنسبة لأولئك الذين يطهون الطعام في المنزل ، ما عليك سوى وضع زيت الطهي المستخدم في وعاء خاص بالقلي

 

فيما يلي 15 استخدامًا مختلفًا لزيت الطهي المستخدم. العديد من هذه الاستخدامات مثالية لوضع زيت الطهي المستخدم في المنزل للاستخدام الجيد بينما تتطلب إعادة الاستخدام المتقدم المستوى محترفًا لإعادة تدوير الزيت وإعادة استخدامه.

زيوت التشحيم المنزلية: زيت الطهي المستخدم هو مادة تشحيم فعالة يمكن استخدامها للعديد من الأشياء في جميع أنحاء المنزل من صرير المفصلات إلى الأقفال المزعجة. يساعد زيت الطهي المستخدم أيضًا في منع الصدأ على الأسطح المعدنية والأشياء مثل الأدوات.


مزلق قفل المفتاح: إذا كان مفتاحك عالقًا بشكل منتظم في أقفال منزلك ، فإن نشر بعض زيت الطهي على مفتاحك سيمنعه من الالتصاق.


زيت المصباح: إذا كان لديك مصباح زيت في منزلك ، فيمكنك استخدام زيت الطهي المستخدم لتزويد المصباح بالوقود.
ملمع ومكيف الأثاث: إذا كان لديك أثاث خشبي في منزلك يبدو باهتًا أو مخدوشًا ، فيمكن استخدام زيت الطهي المستخدم لتلميع واستعادة مظهر الخشب.

اصنعي خليطًا من أجزاء متساوية مستخدمين زيت الطهي والخل واستخدميه لتلميع أثاثك الخشبي.
مادة حافظة للجلد: يمكن أيضًا استخدام زيت الطهي المستخدم لتنعيم الأثاث المصنوع من الجلد والحفاظ عليه.


إزالة الطلاء من يديك: الطلاء من أصعب الأشياء التي يجب غسلها إذا لامست يديك. يمكنك إزالة الطلاء من يديك بسهولة باستخدام الزيت المستخدم. افركي بعض الزيت المستعمل على يديك واتركيه لمدة 5 دقائق ، ثم اغسل يديك وسيزول الطلاء.


صنع الصابون: يمكن صنع صابون الغسول باستخدام زيوت الطبخ المستعملة. هناك إرشادات متاحة على الإنترنت بالإضافة إلى كتب حول كيفية صنع صابون الغسول إذا كنت مهتمًا بصنع الصابون.


مرطب الشعر: يمكن استخدام الزيت النباتي المستخدم لترطيب شعرك وتلطيفه سخني نصف كوب من الزيت بحيث يكون في درجة حرارة الغرفة ودلكي به شعرك. اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه لإزالة الزيت.


واقي القدر والمقالي: يمكن أن يساعد فرك بعض زيت الطهي المستخدم على سطح الأواني والمقالي الجديدة في الحفاظ عليها محمية اغسل الأواني والمقالي الجديدة قبل استخدامها وافرك السطح ببعض الزيت المستعمل.


منظف ​​السيارة: يمكن استخدام زيت الطهي المستخدم لإزالة الأوساخ القوية والحطام من أي سطح لسيارتك بما في ذلك الفرامل والجسم. ضع القليل من زيت الطهي على قطعة قماش أو منشفة ورقية وامسح المناطق المصابة.

يمكن لزيت الطهي المستخدم إزالة الأوساخ والأوساخ وحبوب اللقاح والبق وغيرها من المواد اللزجة بشكل فعال.


سماد: إذا كان لديك كومة سماد ، فإن إضافة الزيت النباتي المستخدم إلى الكومة يمكن أن يساعد. ستؤدي إضافة كميات صغيرة من الزيت النباتي المستخدم إلى إطعام الديدان التي تساعد في عملية التسميد.

تأكد من أنك تستخدم الزيوت النباتية فقط لأن الزيوت الحيوانية ستجذب الحيوانات المزعجة وتتسبب في تكون مسببات الأمراض.
علف الحيوان: يمكن استخدام زيت الطهي المستخدم كعلف للحيوانات بعدة طرق مختلفة. يمكنك رش بعض الزيت المستخدم على طعام كلبك أو قطتك مما سيحسن مذاقه ويحافظ على لمعان معاطفهم. يمكنك أيضًا خلط بعض الزيت مع بذور الطيور في وحدة تغذية الطيور.
 

هناك العديد من الاستخدامات الفعالة لزيت المقلاة المستخدم ، سواء أكان زيتًا حيوانيًا أو نباتيًا ، مما يجعله أحد أكثر المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها في منزلك. الشيء الوحيد الذي لا يجب عليك فعله مع زيت الطهي المستخدم هو التخلص منه بوضعه في سلة المهملات أو غسله في البالوعة. في المطابخ المنزلية ، يمكنك إجراء هذا الضبط بسهولة شديدة عن طريق حفظ زيت الطهي في وعاء واستخدامه لهذه الاستخدامات البديلة المتنوعة.

 


 

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