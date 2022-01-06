أطيب قلب.. أحمد زاهر ينعي مها أبو عوف

نعى الفنان أحمد زاهر، الفنانة مها أبو عوف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أحمد زاهر صورة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، وعلق عليها كاتبًا: “البقاء لله والدوام لله وانا لله وانا اليه راجعون، رحلت الفنانة العظيمة مها أبو عوف هاتوحشيني يا حبيبتي يا اطيب قلب في الدنيا، ربنا يصبرنا جميعا ويصبر أهلك، لا حول ولا قوة الا بالله”.

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الساعات الأخيرة فى حياة مهما أبو عوف

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".