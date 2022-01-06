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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطريق الأوسطي .. مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 أشخاص آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسطي القادم من العبور تجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفي الزوامل ومشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسطي القادم من مدينة العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

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وبالإنتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة عشرة أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى الزوامل وخمسة آخرين إلى مستشفى مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى مشتول السوق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية تحرير الرعاية الصحية طريق حادث حملة اصابة مصرع

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