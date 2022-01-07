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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم للدفعة 30 الراغبين فى الحصول على مكافأة النشر الدولي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (30) من مكافأة النشر الدولي ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 31/12/2021 ، وتستمر فترة التقدم من 2022/1/3 وحتى 31 / 1/ 2022 .

وقد أكدت اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة بأنه لن يلتفت إلى أي أبحاث تم نشرها خارج الفترة من 1/7/2021 وحتى 2021/12/31.

المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي 5 فبراير

يمكن التسجيل للتقدم لمكافأة النشر الدولي من خلال الرابط التالي: https://staff.asu.edu.eg/ar/internationalPublication
 

جامعة عين شمس مكافآت النشر الدولي اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي الدراسات العليا اخبار التعليم

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