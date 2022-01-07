فتح باب التقدم للدفعة 30 الراغبين فى الحصول على مكافأة النشر الدولي

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (30) من مكافأة النشر الدولي ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 31/12/2021 ، وتستمر فترة التقدم من 2022/1/3 وحتى 31 / 1/ 2022 .

وقد أكدت اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة بأنه لن يلتفت إلى أي أبحاث تم نشرها خارج الفترة من 1/7/2021 وحتى 2021/12/31.

يمكن التسجيل للتقدم لمكافأة النشر الدولي من خلال الرابط التالي: https://staff.asu.edu.eg/ar/internationalPublication

