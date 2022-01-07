أعراض نقص فيتامين د.. وطرق الحصول عليه

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام وتصبح رقيقة جدًا مما قد يساهم في هشاشة العظام والكسور.

من المهم معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص لتقديم النصح لك حول كيفية زيادة مستويات فيتامين د ، إذا لزم الأمر.

تتضمن بعض علامات وأعراض نقص فيتامين د ما يلي:

التعرق المفرط

ضغط دم مرتفع

زيادة الوزن

تقلب المزاج

إعياء

قلق

اكتئاب

عدوى متكررة

بطء التئام الجروح الجلدية

مشاكل في الجهاز الهضمي

جلد جاف

الم المفاصل



هناك عدة طرق نتناول فيها فيتامين د وفقا ل healthline

التعرض للشمس

يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس في تعويض الجسم بالفيتامين ، ولكن مع ذلك ، فإن هذا لا يكفي للحفاظ على صحة العظام .

كما يمكن تناول مكمل فيتامين د فمن المهم عدم تناول الكثير من فيتامين (د) لأنه قابل للذوبان في الدهون ويمكن أن يكون ضارًا بشكل زائد" ،

كما يمكن الحصول علي فيتامين د ، من دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي مثل

الأسماك الدهنية (مثل: التونة أو الماكريل أو السلمون)

منتجات الألبان (الجبن والزبادي وما إلى ذلك)

بيض

الأطعمة المدعمة (بعض منتجات الألبان وعصير البرتقال وحليب الصويا وما إلى ذلك)