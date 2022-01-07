غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة دسوق غدا السبت.

وقالت هندسة كهرباء دسوق خلال بيانها، أن المناطق التي سيتم قطع الكهرباء فيها هي المحكمة، المرور، شارع الإستاد، قرية دمنكة، أبو مندور، المندورة، اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وفي سياق آخر، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استكمال الأعمال التمهيدية بمربع المحكمة ومساكن مكة وشارع مستشفى فيصل وشارع عبدة زعلوك والبحيرى استعداداً للرصف الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022م.