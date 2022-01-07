خلع في الكتف.. ندى رحمي تعاني من إصابة وتطلب الدعاء لها

تعرضت الممثلة ندى رحمي لإصابة بالغة وهي "خلع في الكتف"، وفق ما أعلنته عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت ندى رحمي صورة للآشعة الخاصة بها عبر انستجرام، علقت عليها قائلة:" خلع في الكتف اليمين وردناه الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم الوجع مميت".

خطوبة ندى رحمى

أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج ندى رحمي، خطبتها، وذلك بنشر صور وفيديوهات من الحدث عبر حسابها على تطبيق انستجرام، نهاية العام الماضي.

ونشرت ندى رحمي صورا لها مع خطيبها وعلقت عليها قائلة: "جالي كمية مسيدجات كتير بطريقة مرعبة ناس بتباركي علي خطوبتي .. حقيقي ما تصورتش أبدا إن الناس هتبقي فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد علي كل الناس الحلوة دي".

واستطردت ندى رحمي قائلة: "بس يهمني إنكوا تعرفوا إن انتوا الفرحة الحقيقية وفرحكوا بيا بالدنيا واللي فيها .. ربنا يخليكوا ليا يارب..ألف الف شكر حقيقي انا ممتنة وسعيدة ومتشكرة لكل حد اهتم يفرحني ويباركلي.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين".

وزن ندى رحمى

تمكنت الفنانة ندى رحمى من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد حديثها عن فقدانها 80 كيلو جرامًا من وزنها ، في سبتمبر الماضي.

وكانت قد حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل إنقاص وزنها.

وقالت الفنانة ندي خلال حوارها بالبرنامج :" عملت عملية تكميم معدة خلال عام 2019، ونجحت في فقدان 80 كليو جراما من وزني".