ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

أكد الاعلامي محمد شبانة : "تحدث ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني ومحمد شوقي المدرب المساعد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني عن ضرورة خوض اللاعب تجربة الاحتراف الخارجي حتى يضمن مكانا أساسيا في تشكيلة المنتخب في المستقبل".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "أكد ضياء السيد وشوقي اللاعب أن كيروش يميل للاعب المحترف أكثر من المحلي، كما أن الاحتراف يثقل خبرات اللاعب ويكسبه العديد من القدرات الجسدية والفنية وفقا لنظام الاحتراف خاصة في الملاعب الأوروبية".

وواصل: "أوضح الثنائي أن تجربة الاحتراف في الخليج يمكن أن تكون ثرية أيضا إذا انضم اللاعب لفريق ينافس على الألقاب ويلعب في البطولات القارية، وكان اللاعب قد دخل اهتمامات أهلي جدة السعودي حسب بعض التقارير الصحفية".